Челябинская область достигнет коллективного иммунитета к коронавирусу уже в сентябре

Сегодня, 11:05 Категория: Общество

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Наш регион показывает высокие темпы вакцинации от коронавируса. Об этом на вчерашнем брифинге заявила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. По её словам, если прививочная кампания развернётся ещё активнее, то южноуральцы достигнут коллективного иммунитета уже к июлю этого года. При сегодняшних темпах о формировании иммунитета у южноуральцев можно будет говорить в сентябре.

Ирина Гехт призвала задуматься над осложнениями после ковида и прививаться сейчас, не дожидаясь третьей волны. К слову, в Кыштымском городском округе от коронавируса привиты уже более двух тысяч человек.

На сегодняшний день в Челябинской области действует несколько форматов вакцинации. Помимо привычных прививочных процедур в поликлиниках области, куда можно записаться на портале «Госуслуги», в крупных городах работают пункты вакцинации в торгово-развлекательных центрах по выходным. Выездные пункты вакцинации действуют в вузах и ссузах, на предприятиях.

На сегодняшний день 126 тысяч южноуральцев прошли полную вакцинацию. По плану в регионе должно быть привито 1,6 миллиона жителей из групп риска.