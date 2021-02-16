В Кыштым поступила очередная партия вакцины от коронавируса

Вчера, 13:14 Категория: Медицина

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Вчера в наш город доставили 260 доз российской вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»).

Вакцинация от новой коронавирусной инфекции набирает обороты. Как следствие – заболеваемость COVID-19 постепенно снижается. Так, по данным Кыштымской городской больницы, сегодня на амбулаторном лечении с диагнозом COVID-19 находится 26 кыштымцев. Детей и подростков среди них нет.

Вакцинацию уже прошли 635 жителей нашего округа. Многим препарат уже был введён двукратно – с интервалом в три недели. По наблюдениям медиков, все привитые перенесли «Гам-Ковид-Вак» хорошо, серьёзных побочных явлений ни у кого не выявлено.

Наибольшую активность проявляют медицинские работники, коллективы образовательных учреждений и учреждений социального обслуживания населения, а также работники культуры, Кыштымского медеэлектролитного завода, ветераны АО «Радиозавод». Сегодня, 18 февраля, прививки поставят часть работников Кыштымского машиностроительного объединения, завтра – работники Дорсервиса, управляющей компании «Комфорт» и полиции. 20 февраля в прививочный кабинет пригласят ветеранов радиомеханического техникума, затем – их коллег – педагогов, работников центра занятости и комплексного центра социального обслуживания населения.

Кыштымцы проходят вакцинацию как организованно, так и в индивидуальном порядке. Как сказала заместитель главного врача кыштымской больницы по поликлинической работе Любовь Санникова, интерес к вакцине есть. Люди охотно записываются на прививку от новой коронавирусной инфекции.

При этом, как пояснили в лечебном учреждении, никаких сертификатов установленного образца о прохождении вакцинации пациентам на руки не выдают. Попросту потому что их нет.

– Запись о прохождении вакцинации делается в амбулаторной карте пациента, а также в прививочной карте, если она у него есть, – говорит Любовь Александровна. – Единой формы сертификата на данный момент нет, поскольку в разных странах или в санаториях свои требования в этом плане. Кому-то достаточно свежих данных ПЦР-теста на COVID-19, кому-то нужна запись о прививке. Человек предоставляет такую справку или документ, который требуется в каждом конкретном случае.

Прививку можно сделать в городской больнице имени А. П.Силаева. Запись на вакцинацию ведётся на портале госуслуг; по телефону горячей линии больницы 4-70-03 или через списки от предприятий и организаций.