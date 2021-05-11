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В Кыштыме в период майских праздников вакцинацию от коронавируса прошли почти сто человек

11-05-2021, 15:35 Категория: Медицина
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Такие данные озвучили сайту «КР» в Кыштымской центральной городской больнице имени А. П. Силаева.

 

По словам главного врача Игоря Ускова, за неделю, с 3 по 10 мая, ещё 96 кыштымцев сделали прививку от новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день число вакцинированных в нашем городе уже приближается к трём тысячам.

 

Особенно заботятся о своём здоровье люди старшего поколения, работники радиозавода и Кыштымского медеэлектролитного завода, сотрудники учреждений бюджетной сферы.

 

На сегодняшнее утро в инфекционном отделении горбольницы на стационарном лечении от ковида находилось 35 пациентов, пятнадцать из них – жители Кыштыма.

 

Вакцинация от коронавируса продолжается. Записаться на процедуру можно любым удобном способом – на портале госуслуг или обратившись в поликлинику по месту жительства.

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Теги: Кыштым коронавирус вакцинация больница

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