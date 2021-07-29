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В Кыштыме начался ремонт третьего этажа детского корпуса больницы

Вчера, 10:32 Категория: Медицина
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Капитальный ремонт в здании детского соматического корпуса горбольницы вышел на финишную прямую. Первый и второй этажи уже функционируют после проведения ремонтных работ. Во всём здании заменены инженерные коммуникации, полностью обновлена система отопления, включая теплоузел.

 

В настоящее время дело остаётся за третьим этажом. К ремонтным работам здесь уже приступил подрядчик – кыштымская компания ООО «СтроительПлюс» (ИП Пётр Любчик).

 

Подрядчику предстоит заменить электросистему и выполнить косметический ремонт, с заливкой пола и отделкой стен. Работы планируется завершить до конца августа.  

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Теги: Кыштым детский корпус ремонт

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