В Кыштыме завершению капремонта дома на улице Юлии Ичёвой препятствуют сами жильцы

Автор: КР от Вчера, 16:15 Категория: ЖКХ

Через две недели истекает срок сдачи работ по капитальному ремонту системы электроснабжения в доме 150 на улице Юлии Ичёвой. Но вместо того, чтобы выйти на финишную прямую, подрядчик то и дело восстанавливает разрушенное оборудование и прокладывает новый кабель взамен похищенного.

ООО «СтроительПлюс» занимается капитальным ремонтом многоквартирных домов с 2013 года. За это время кыштымская фирма привела в порядок кровли и инженерные сети не только в жилом фонде нашего округа, подлежащем капремонту, но и в Каслях, Верхнем Уфалее, Нязепетровске. Ни один из контрактов ни разу не был сорван.

Сегодня есть опасения, что «СтроительПлюс» впервые не уложится в отведённый срок. Из восьми кыштымских многоэтажек ремонт никак не удаётся закончить только в одной – на Юлии Ичёвой, 150. Здесь система электроснабжения уже давно пришла в негодность. Пару лет назад в одном из подъездов был пожар. Лестничные пролёты покрылись копотью с первого до пятого этажа.

– Проводка в доме сильно нагревалась, а в электрощитовых постоянно искрило, – рассказывает Пётр Петрович. – Мы полностью меняем все провода, ставим новые распределительные коробки. Но стоит их установить, как наутро почти все они пропадают. В одном из подъездов кто-то украл аж десять штук! Нашим работникам приходится делать всё заново. На прошлой неделе злоумышленники поорудовали в подвале и срезали 230 метров медного кабеля. Слава богу, что он был не под напряжением…

По факту кражи кабеля стоимостью в 30 тысяч рублей подрядчик заявил в полицию. Как сказала нашему сайту пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

А между тем, подрядчик по капитальному ремонту должен ещё установить в коридорах, подвальных помещениях этого дома и на улице 150 светильников. В компании ломают голову над тем, как обеспечить их сохранность. Впрочем, это должно стать заботой и всех добропорядочных жильцов этой пятиэтажки.