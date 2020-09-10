В Кыштыме начался капитальный ремонт детского отделения больницы

Вчера, 08:00 Категория: Медицина

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В кыштымской больнице начался капитальный ремонт детского соматического корпуса. Трёхэтажное здание было построено в 70-х годах прошлого века. За почти пятидесятилетнюю историю оно ни разу не видело капитального ремонта. Решение о его проведении было принято ещё осенью прошлого года во время визита в Кыштым министра здравоохранения Челябинской области Юрия Семёнова.

В рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Челябинской области» из регионального бюджета кыштымской больнице на ремонт детского отделения было выделено около 12 миллионов рублей. Этим летом аукцион на выполнение ремонта выиграла торгово-строительная компания «Абсолют» из города Челябинска.

– Остро встал вопрос замены коммуникаций во всём здании, – сказал сайту «КР» главный врач Кыштымской городской больницы Игорь Усков. – Время от времени здесь частично латали и меняли трубы, но в целом состояние инженерных сетей оставляло желать лучшего. Сейчас будут заменены все сети: канализация, холодное и горячее водоснабжение, тепло и энергоснабжение. Разумеется, обновится вся сантехника.

На носу – отопительный сезон. Игорь Геннадьевич заверил, что капитальный ремонт не помешает ему начаться вовремя.

– Монтаж системы теплоснабжения будет проводиться секторально, а когда всё будет готово, мы попросту переключим подачу тепла на новые сети, – пояснил Усков. – У нас уже есть опыт замены коммуникаций подобного рода: в хирургическом корпусе ремонт проводился зимой.

В детском корпусе капремонт выполняется без остановки деятельности учреждения. В настоящее время полностью закрыт только первый этаж. Рабочие уже демонтировали изношенные сети. Что касается маленьких пациентов, всё необходимое физиолечение они получают на другом этаже. Второй и третий этажи пока работают в штатном режиме. В скором времени, когда рабочие перейдут на верхние этажи, пациентам придётся лишь «переехать» в другие палаты. Закрывать ни одно из соматических отделений не планируется. Все работы должны быть завершены до февраля следующего года.