В Кыштыме капитально отремонтируют третий этаж городской поликлиники

Сегодня, 11:18 Категория: Медицина

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Соответствующие документы на проведение электронного аукциона размещены на сайте единой информационной системы в сфере закупок.

Заказчиком выступает Кыштымская городская больница имени А. П. Силаева. Подрядчику предстоит выполнить работы по капитальному ремонту помещений третьего этажа поликлиники №1. Фронт работ обозначен масштабный – это и ремонт систем энергоснабжения, водоснабжения, замена сантехники и системы отопления. Кроме того, будут выполнены отделочные работы во всех помещениях третьего этажа. Из областного бюджета на капремонт направлено более шести с половиной миллионов рублей.

На участие в аукционе заявилась только одна компания – ООО «СтроительПлюс» (индивидуальный предприниматель Пётр Любчик) из Кыштыма. С ним и будет заключён договор на выполнение работ.