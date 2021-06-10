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В Кыштыме капитально отремонтируют третий этаж городской поликлиники

Сегодня, 11:18 Категория: Медицина
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Соответствующие документы на проведение электронного аукциона размещены на сайте единой информационной системы в сфере закупок.

             

Заказчиком выступает Кыштымская городская больница имени А. П. Силаева. Подрядчику предстоит выполнить работы по капитальному ремонту помещений третьего этажа поликлиники №1. Фронт работ обозначен масштабный – это и ремонт систем энергоснабжения, водоснабжения, замена сантехники и системы отопления. Кроме того, будут выполнены отделочные работы во всех помещениях третьего этажа. Из областного бюджета на капремонт направлено более шести с половиной миллионов рублей.

                                          

На участие в аукционе заявилась только одна компания – ООО «СтроительПлюс» (индивидуальный предприниматель Пётр Любчик) из Кыштыма. С ним и будет заключён договор на выполнение работ.

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Теги: Кыштым поликлиника капитальный ремонт СтроительПлюс

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