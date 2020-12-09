В Кыштыме детское отделение больницы скоро будет встречать маленьких пациентов свежим и обновлённым

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Первый этаж детского отделения уже почти подготовлен под отделочные работы.

Фото Максима МАРИНИНОВА.

Корпус горбольницы, в котором с середины 80-х годов располагается детское отделение, не видело капитального ремонта за всё время своего существования. Теперь ремонтные работы, начавшиеся в сентябре этого года, идут здесь полным ходом. Вопрос неотложного проведения капитального ремонта детского отделения глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева решала с региональным министерством здравоохранения.

Вчера вместе с главным врачом Кыштымской центральной больницы Игорем Усковым мы побывали на объекте. На первом этаже, где размещались массажные кабинеты и зал для физиолечения, а также рентгенкабинет и детская реанимация, уже выровнены полы, демонтированы старые двери, а также система отопления, водоснабжения и канализации. Стены выровнены и уже готовы под покраску. Здесь огромный фронт работ, в том числе связанный с заменой коммуникаций, выполняет челябинская фирма «Абсолют». Этому подрядчику до весны 2021 года предстоит заменить все инженерные сети во всём трёхэтажном корпусе.

Работа кипит и на втором этаже. Здесь капитальный ремонт кабинетов и коридора выполняет кыштымский предприниматель Пётр Любчик. Его репутация на строительном рынке нашего города уже многим известна, причём только с положительной стороны.

Рабочие кыштымской фирмы «СтроительПлюс» также готовят под выравнивание и последующую отделку пол, стены. Будут заменены двери.

– Мы выполняем капитальный ремонт в корпусе без остановки деятельности, – подчеркнул Игорь Геннадьевич. – Временно все дети, нуждающиеся в стационарном лечении, получают полный комплекс мероприятий на третьем этаже корпуса. На сегодняшний день здесь находится 12 маленьких пациентов.

Капитальный ремонт детского отделения ведётся в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». На эти цели выделено более 15 миллионов рублей. Детский корпус не только обзаведётся совершенно новыми инженерными сетями и косметическим ремонтом. Предусмотрена также частичная замена мебели, в частности, кроватей и прикроватных тумб.