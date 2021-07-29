В Кыштым сегодня доставят вакцину «ЭпиВакКорона»

Сегодня, 11:36 Категория: Медицина

200

0

Сегодня в Кыштымскую городскую больницу имени А. П. Силаева будет доставлена очередная партия вакцины от новой коронавирусной инфекции. На сей раз ожидается поставка 400 доз «ЭпиВакКороны».

«ЭпиВакКорона» – это синтетическая пептидная вакцина против COVID-19, разработанная государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

В достаточном количестве в кыштымской больнице и препарата «Спутник V». По данным горбольницы, на сегодняшний день от коронавируса привились уже 8 447 жителей нашего округа.

В предстоящие выходные, 31 июля и 1 августа, все желающие смогут пройти вакцинацию в мобильном пункте, который будет работать с 10 до 14 часов возле торгового комплекса «Радуга».

На сегодняшний день в инфекционном отделении горбольницы лечение от коронавируса проходят 40 человек, из них 14 – жители нашего города. На амбулаторном лечении находится 142 человека. Как и прежде, все они обеспечены бесплатными лекарствами для лечения новой корнавирусной инфекции.