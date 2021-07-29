Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Кыштым сегодня доставят вакцину «ЭпиВакКорона»

Сегодня, 11:36 Категория: Медицина
200
0

Сегодня в Кыштымскую городскую больницу имени А. П. Силаева будет доставлена очередная партия вакцины от новой коронавирусной инфекции. На сей раз ожидается поставка 400 доз «ЭпиВакКороны».

 

«ЭпиВакКорона» – это синтетическая пептидная вакцина против COVID-19, разработанная государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

 

В достаточном количестве в кыштымской больнице и препарата «Спутник V». По данным горбольницы, на сегодняшний день от коронавируса привились уже 8 447 жителей нашего округа.

 

В предстоящие выходные, 31 июля и 1 августа, все желающие смогут пройти вакцинацию в мобильном пункте, который будет работать с 10 до 14 часов возле торгового комплекса «Радуга».

 

На сегодняшний день в инфекционном отделении горбольницы лечение от коронавируса проходят 40 человек, из них 14 – жители нашего города. На амбулаторном лечении находится 142 человека. Как и прежде, все они обеспечены бесплатными лекарствами для лечения новой корнавирусной инфекции.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым ЭпиВакКорона вакцинация прививки

Похожие публикации:

В предстоящие выходные кыштымцы смогут привиться от коронавируса возле торгового комплекса «Радуга»

В Кыштыме за четыре часа работы мобильного пункта вакцинации прививку от коронавируса сделали более сотни человек

В выходные жители Кыштыма смогут привиться от коронавируса возле торгового комплекса

В Кыштым доставили очередную партию вакцины от коронавируса

В Кыштым доставили «ЭпиВакКорону»

Комментарии:

Добавить