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В Кыштым доставили очередную партию вакцины от коронавируса

5-07-2021, 11:24 Категория: Медицина
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Сегодня в Кыштымскую центральную городскую больницу имени А. П. Силаева доставлена очередная партия вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции.

 

Как сообщил сайту «КР» главный врач больницы Игорь Усков, утром в наш город поступило 600 доз препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Вакцинация продолжается.

 

На сегодняшний день в Кыштымском городском округе вакцинацию от коронавируса прошли уже более шести тысяч человек.

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Теги: Кыштым вакцинация коронавирус доставка больница

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