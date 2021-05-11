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В Кыштым доставили «ЭпиВакКорону»

Вчера, 14:22 Категория: Медицина
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Правда, пока небольшую партию – 50 доз. «ЭпиВакКорона» разработана государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».

 

Таким образом сейчас вакцинация от новой коронавирусной инфекции идёт двумя препаратами – «Гам-КОВИД-Вак» и «ЭпиВакКорона». Обе вакцины доказали свою эффективность на уровне свыше 90 процентов и легко переносятся.

 

По данным горбольницы, 11 мая в инфекционном отделении на стационарном лечении от ковида находилось 35 пациентов, пятнадцать из них – жители Кыштыма.

 

Записаться на вакцинацию удобнее всего через сайт госуслуг. Кроме того, можно позвонить по телефонам городской поликлиники № 1 – 4-70-03, 4-73-97.

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Теги: Кыштым ЭпиВакКорона коронавирус вакцинация

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