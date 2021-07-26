Жители Кыштыма смогут пройти флюорографию и маммографию в передвижном комплексе на площади у ДК металлургов

Вчера, 10:32 Категория: Медицина

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С сегодняшнего дня, 27 июля, возобновляет работу передвижной диагностический комплекс.



27, 28, 29 и 30 июля пройти флюорографию и маммографию (для женщин старше 40 лет) можно с 10 до 16 часов. Комплекс будет работать около ДК металлургов.



В субботу, 31 июля, пройти флюорографию и маммографию можно будет с 10 до 15 часов. Комплекс также будет работать около ДК металлургов.



С собой необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.