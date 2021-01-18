Жители Кыштыма смогут пройти флюорографию и маммографию в передвижном диагностическом комплексе

Вчера, 10:09 Категория: Медицина

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Уже на следующей неделе, с 25 по 30 января, на площади перед ДК металлургов будет работать передвижной диагностический комплекс.

– Все желающие смогут пройти флюорографию, а женщины старше 40 лет – ещё и маммографию, – сказала сайту «КР» заместитель главного врача Кыштымской городской больницы по поликлинической работе Любовь Санникова. – При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис.

Пройти обследование в передвижном диагностическом комплексе можно с 11 до 17 часов в будни, без перерыва, а в субботу – с 12 до 15 часов.

Напомним, городская больница имени А. П. Силаева обзавелась дорогостоящим передвижным комплексом летом 2020 года в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». «Поликлиника на колёсах» поступила в наш город по решению губернатора и правительства Челябинской области.

Пропускная мощность комплекса – до ста человек в день. Из них порядка 20 смогут обследовать молочные железы, остальные – проверить лёгкие. Регулярное прохождение флюорографии и маммографии позволяет выявить онкологические заболевания и патологии лёгких на ранних стадиях.