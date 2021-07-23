В Кыштыме спрос на прививки от коронавируса превышает количество вакцины

Вчера, 11:54 Категория: Медицина

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О сложившейся тенденции сегодня, 26 июля, на оперативном совещании при главе округа рассказала заместитель главы по социальной сфере Елена Саланчук.

По её словам, желающих пройти вакцинацию в Кыштымском округе стало так много, что порой не хватает доставленной в наш город вакцины.

В настоящее время прививку от новой коронавирусной инфекции сделали уже более восьми тысяч кыштымцев. Ситуация с распространением COVID-19 остаётся напряжённой. Как сообщила сегодня глава округа Людмила Шеболаева, на стационарном лечении от коронавируса в инфекционном отделении кыштымской больницы находится восемь кыштымцев, ещё 146 лечатся амбулаторно.