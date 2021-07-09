В Кыштыме растёт количество пациентов с новой коронавирусной инфекцией

Сегодня, 11:45 Категория: Медицина

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Третья волна новой коронавирусной инфекции вновь захлестнула многие страны мира. Сложная эпидемиологическая обстановка наблюдается и в России. Регионы один за другим ужесточают ограничения, связанные с распространением COVID-19. Напряжённая ситуация и в Челябинской области, где ежесуточно фиксируется свыше двухсот новых случаев заболевания.

Что касается Кыштымского городского округа, рост числа заболевших наблюдается и у нас. Как сообщила сегодня утром на оперативном совещании глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева, в инфекционном отделении городской больницы на лечении находится 40 пациентов, шестеро из них – кыштымцы. Но если на больничных койках жителей нашего города пока не так много, то количество тех, кто проходит амбулаторное лечение от коронавируса дома, стремительно растёт – на сегодняшний день таких уже 73 человека.