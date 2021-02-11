В Кыштыме вакцинацию от коронавируса прошли уже 635 человек

Вчера, 16:26 Категория: Медицина

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Такие данные озвучила сегодня на оперативном совещании при главе Кыштымского городского округа заместитель главы по социальной сфере Елена Саланчук.

По состоянию на 15 февраля, в Кыштымский городской округ поступило 635 доз вакцины. Прошли вакцинацию 635 человек. Прививочный кабинет больницы работает в режиме семидневной рабочей недели.

По словам Елены Юрьевны, особую активность проявляют медицинские работники, коллективы образовательных учреждений и учреждений социального обслуживания населения, а также работники культуры, медеэлектролитного завода, ветераны АО «Радиозавод».