В Кыштым доставят 600 доз вакцины от коронавируса

Вчера, 12:27 Категория: Медицина

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Такие данные озвучила сегодня на оперативном совещании при главе округа Людмиле Шеболаевой заместитель по социальной сфере Елена Саланчук. Поступить в город российская вакцина «Спутник V» должна в ближайшие дни.

Напомним, в Кыштымском городском округе начал работу оперативный штаб по вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Совместно с центральной городской больницей были проработаны основные организационные вопросы.

– Заказано три тысячи информационных листовок для распространения среди населения Кыштымского городского округа, – сказала Елена Юрьевна. – В минувшую пятницу мы провели первое совещание по видеоконференцсвязи с руководителями предприятий и организаций. На нём присутствовало 29 руководителей. Мы рассказали о правилах вакцинации, о том, кто подлежит ей в первую очередь. Сейчас учреждения социальной сферы и крупные промышленные предприятия формируют в коллективах списки желающих на вакцинацию от коронавируса.

Елена Саланчук напомнила, что в первую очередь вакцинации подлежат группы профессионального риска: медики, педагоги, социальные работники, волонтёры, сотрудники правоохранительных органов, люди в возрастной категории «65+» и те, кто имеет хронические неинфекционные заболевания. Однако важно помнить, что прививку противопоказано ставить в период обострения хронических заболеваний, при температуре или недомогании.

На каждого пациента, кто придёт на прививку, будет отведено не менее 20 минут. За это время нужно будет заполнить анкету, пройти осмотр у терапевта и поставить прививку.

– Одна ампула препарата рассчитана на пять инъекций. Это значит, что следом друг за другом в прививочный кабинет поликлиники № 1 желающие будут заходить по пять человек. Если, к примеру, на прививку придут двое или трое, им придётся ждать, когда в очереди появятся ещё претенденты на прививку от COVID-19, чтобы строго соблюсти все требования к хранению вакцины. Именно поэтому мы формируем списки группами по пять человек, – подчеркнула Елена Саланчук.

С 1 февраля записаться на вакцинацию кыштымцам можно будет на портале госуслуг. Кроме того, в городской больнице начинает работу колл – центр, телефоны: 4-70-03, 4-73-97.