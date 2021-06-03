Более четырёх тысяч кыштымцев уже сделали прививки от коронавируса
Вчера, 11:02 Категория: Медицина
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Такие данные озвучил сегодня сайту «КР» главный врач Кыштымской центральной городской больницы Игорь Усков.
По его словам, на утро 4 июня вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли 4 052 жителя Кыштымского городского округа.
Вакцинация от коронавируса ведётся тремя препаратами – «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».
Сегодня мобильная бригада горбольницы проводит вакцинацию в фельдшерско-акушерском пункте посёлка Северный. С 12 до 16 бригада будет работать и на территории Кыштымского машобъединения.
Завтра, 5 июня, с 10 до 13 часов мобильный пункт вакцинации развернётся в СНТ «Теренкуль». Желающие сделать прививку должны иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.