Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Более четырёх тысяч кыштымцев уже сделали прививки от коронавируса

Вчера, 11:02 Категория: Медицина
204
0

Такие данные озвучил сегодня сайту «КР» главный врач Кыштымской центральной городской больницы Игорь Усков.

 

По его словам, на утро 4 июня вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли 4 052 жителя Кыштымского городского округа.

 

Вакцинация от коронавируса ведётся тремя препаратами – «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

 

Сегодня мобильная бригада горбольницы проводит вакцинацию в фельдшерско-акушерском пункте посёлка Северный. С 12 до 16 бригада будет работать и на территории Кыштымского машобъединения.

 

Завтра, 5 июня, с 10 до 13 часов мобильный пункт вакцинации развернётся в СНТ «Теренкуль». Желающие сделать прививку должны иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым вакцинация прививки коронавирус СНТ Теренкуль

Похожие публикации:

В Кыштыме вакцинация от коронавируса пройдёт в СНТ «Теренкуль»

В Кыштыме вакцину от коронавируса привезут в посёлки

Кыштымцы активно проходят вакцинацию от коронавируса в мобильном пункте горбольницы

В Кыштыме на площади перед ДК металлургов открыт пункт вакцинации от коронавируса для всех желающих

Сегодня в Кыштыме мобильный пункт вакцинации от коронавируса посетили 50 человек

Комментарии:

Добавить