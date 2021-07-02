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Роспотребнадзор оценивает ситуацию с коронавирусом в Челябинской области как неблагополучную

Сегодня, 11:34 Категория: Медицина
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Об этом только что во время брифинга с журналистами сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

 

По её словам, количество новых случаев заражения продолжает увеличиваться. Так, за последние сутки прирост составил ещё 202 человека. За сутки зарегистрировано 11 летальных исходов, в семи случаях COVID-19 стал основной причиной смерти.

 

– Коечный фонд для пациентов с новой коронавирусной инфекцией увеличен почти вдвое и составляет около четырёх тысяч коек, – сказала Ирина Альфредовна.

 

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Теги: Роспотребнадзор Ирина Гехт Челябинская область коронавирус

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