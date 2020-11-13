В Челябинской области вторые сутки количество новых случаев COVID-19 превышает две сотни

Сегодня, 13:49 Категория: Медицина

276

0

Так, на сегодняшнее утро, 13 ноября, в Челябинской области подтверждено 22 682 случая заболевания COVID-19. Прирост новых случаев за последние сутки составил ещё 207 южноуральцев, при этом школьников в их числе нет.

Как сообщила сегодня на пресс-конференции в режиме онлайн первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, в регионе на сегодня на 100 тысяч населения уже 653,7 новых случаев корнавируса. Это ниже, чем в целом по России, где регистрируется чуть более 1000 заболевших на 100 тысяч населения.

– Но, тем не менее, мы «подрастаем» достаточно ровно, но «подрастаем» и по коэффициенту распространения инфекции, – отметила Ирина Альфредовна. – Он сегодня 1,08, и по выявленным за прошедшие сутки заболевшим – уже 207 человек. Темп прироста сохраняется на уровне 0,9 %. На лечении находятся сегодня 5885 человек, амбулаторно – 4598.

По данным Ирины Гехт, за сутки компьютерную томографию сделали 1557 пациентам. Выросло количество вызовов неотложки за сутки 2774 по региону, из них 1019 – в Челябинске.