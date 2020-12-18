В Челябинской области снижается коэффициент распространения коронавируса

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Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт. По её словам, наряду со снижением коэффициента распространения новой коронавирусной инфекции, в регионе становится больше лёгких форм COVID-19.

– Свободный коечный фонд в связи со снижением госпитализации увеличивается, продолжает сохраняться 7150 коек на базе 28 медицинских организаций, – уточнила вице-губернатор. – Снизилось и количество вызовов на неотложную помощь.

Также Ирина Гехт отметила, что, по данным на минувшую пятницу, уже привиты от коронавируса 1125 южноуральцев.

В Кыштымский городской округ первая партия вакцины от COVID-19 в количестве 30 доз должна быть доставлена в ближайшие дни. Первыми от новой коронавирусной инфекции будут привиты медицинские работники.