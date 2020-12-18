Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Челябинской области снижается коэффициент распространения коронавируса

Сегодня, 10:50 Категория: Общество
282
0

Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт. По её словам, наряду со снижением коэффициента распространения новой коронавирусной инфекции, в регионе становится больше лёгких форм COVID-19.

           

– Свободный коечный фонд в связи со снижением госпитализации увеличивается, продолжает сохраняться 7150 коек на базе 28 медицинских организаций, – уточнила вице-губернатор. – Снизилось и количество вызовов на неотложную помощь.

 

Также Ирина Гехт отметила, что, по данным на минувшую пятницу, уже привиты от коронавируса 1125 южноуральцев.

 

В Кыштымский городской округ первая партия вакцины от COVID-19 в количестве 30 доз должна быть доставлена в ближайшие дни. Первыми от новой коронавирусной инфекции будут привиты медицинские работники.

Поделиться публикацией

Теги: Челябинская область коронавирус Кыштымский округ больница

Похожие публикации:

Челябинская область ждёт партию вакцины от корнавируса

В Челябинской области вторые сутки количество новых случаев COVID-19 превышает две сотни

Заместитель губарнатора Челябинской области Ирина Гехт назвала число свободных коек в регионе для больных коронавирусом

В Челябинскую область до конца года доставят три тысяч доз вакцины от коронавируса

В Челябинской области снижается число госпитализаций среди заражённых коронавирусом

Комментарии:

Добавить