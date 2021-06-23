В Кыштыме увеличилось количество коек для пациентов с коронавирусом

Вчера, 08:26 Категория: Медицина

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Об этом на брифинге сообщила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Она также отметила, что ещё одну больницу могут перепрофилировать под ковидный госпиталь. Речь идёт о городской клинической больнице № 5 города Челябинска.

По словам Ирины Гехт, резерв свободных коек должен оставаться на уровне 15-20 процентов. Если он ниже, принимается решение об открытии дополнительных коек.

– 270 коек в больнице №8, ещё 100 коек введено в больнице №2 Магнитогорска и пять дополнительных коек в Кыштыме. На следующем этапе – больница №5 Челябинска. Если мы будем видеть те же темпы заболеваемости, то к понедельнику и пятая больница тоже выйдет в ковид, – подчеркнула она.