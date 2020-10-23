Заместитель губарнатора Челябинской области Ирина Гехт назвала число свободных коек в регионе для больных коронавирусом

Вчера, 21:36 Категория: Медицина

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В Челябинской области это 20 процентов от общего числа мест в ковидных стационарах. Такие данные озвучила сегодня на онлайн пресс-конференции первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

– Заболеваемость коронавирусом в регионе нарастает, коэффициент распространения инфекции увеличился до 1,21, – сообщила Ирина Альфредовна. – На сегодня добавились ещё 25 коек в Миассе на базе горбольницы. В начале ноября мы планируем открыть базу лечения в городской больнице Южноуральска, поскольку Троицк уже не справляется. Всего на сегодня мы уже имеем 6179 коек на базе 27 медицинских организаций.

В Челябинской области за прошедшие сутки проведено 1402 исследования на КТ и сделано более шести тысяч тестов на коронавирус.

Кроме того, за последние сутки COVID-19 диагностировали у 138 южноуральцев, в том числе у шестерых школьников. Всего с начала пандемии, по официальным данным, заразились 19 511 человек.