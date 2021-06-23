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Кыштым вошёл в число муниципалитетов региона с наиболее высокой обеспеченностью врачами

Сегодня, 13:20 Категория: Медицина
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Кадровое обеспечение системы здравоохранения Челябинской области стало одной из тем совещания губернатора Алексея Текслера с главами муниципалитетов, которое состоялось вчера.

 

Как сообщил заместитель министра здравоохранения региона Дмитрий Тарасов, в государственных и муниципальных учреждениях региона трудится практически 11 тысяч врачей и свыше 25 тысяч специалистов среднего звена. По итогам 2020 года самыми обеспеченными врачами территориями признаны Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Кыштым и Коркинский район.

 

Как сказал сайту "КР" главный врач Кыштымской центральной городской больницы Игорь Усков, по итогам 2020 года укомплектованность врачами нашей больницы составила 56,5 процентов. Это действительно чуть выше среднеобластного показателя, который был на уровне 52,1 процента.

 

Тем не менее, как и другие субъекты страны, Челябинская область остро нуждается в квалифицированных кадрах для сферы здравоохранения. 

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Теги: Челябинская область здравоохранение Кыштым врачи

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