В Челябинской области стартовал кадровый конкурс

Вчера, 19:47 Категория: Общество

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Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт объявила о старте кадрового конкурса на замещение должностей в учреждениях социальной сферы региона. Желающие могут подать заявку на участие в конкурсном отборе по одному из направлений: медицина, образование и социальные отношения.

–У нас есть определенный дефицит кадров в социальной сфере, и мы готовы и молодых специалистов привлечь на руководящие должности, – отметила вице-губернатор Ирина Гехт. – Речь идет о руководителях подведомственных учреждений в системе здравоохранения, образования и социальной защиты населения, это главные врачи, заместители главных врачей, директора школ, училищ, домов-интернатов. Конкурс предполагает прохождение тестов, написание эссе, собеседование с руководителями этих учреждений. На мой взгляд, это как раз возможность заполнить вакансии, а также провести ротацию в социальной сфере.

Сбор заявок начался сегодня, 18 марта, и продлится до 19 апреля. Конкурс пройдет в четыре этапа (направление заявки; тестирование; эссе; очное собеседование). Для регистрации и прохождения этапов необходимо перейти на портал конкурса http://konkurskadr.gov74.ru.

Участники, успешно прошедшие все этапы, будут включены в кадровый резерв на следующие должности в зависимости от выбора направления:

– руководителей и их заместителей образовательных учреждений, подведомственных министерству образования и науки Челябинской области;

– главных врачей и их заместителей учреждений здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения Челябинской области;

– руководителей и их заместителей учреждений, подведомственных министерству социальных отношений Челябинской области.