В Челябинской области выполнено поручение президента об устранении неадекватной разницы в заработной плате главных врачей и медперсонала

Автор: КР от Сегодня, 10:27 Категория: Экономика и бизнес

Первый заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виталий Щетинин доложил губернатору Борису Дубровскому, что руководители медучреждений региона получают около 80 тысяч рублей, а средняя оплата труда врача с высшим образованием – 48 тысяч.

Президент Владимир Путин поручил по всей стране устранить диспропорции в оплате труда врачей-руководителей и их подчинённых. По его указанию, разница в их зарплатах должна быть максимально сокращена. Этот вопрос находится на личном контроле губернатора.

По данным Щетинина, в регионе установлен предельный уровень соотношения зарплаты руководителей и работников медучреждений в кратности от 1 до 6. Диспропорции в оплате труда на начало этого года, как заверяют в минздраве, в Челябинской области нет.

Щетинин доложил, что средняя заработная плата врачей и других медработников с высшим образованием в настоящее время составляет 47 922 рубля, среднего медперсонала – 24 983 рубля и младшего – 15 019 рублей. Средняя зарплата руководителей медицинских учреждений – 79 620 рублей.

– Поручаю министерству здравоохранения проводить ежемесячный мониторинг и анализ уровня заработной платы по всем категориям работников, – подчеркнул Дубровский.