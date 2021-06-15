В Кыштымском округе вакцинация от коронавируса набирает обороты

Вчера, 13:57 Категория: Медицина

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В последние дни ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в нашей стране осложнилась.

В крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург и других ужесточается масочный режим, вновь закрываются ночные заведения, вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий. Не исключено, что режим повышенной готовности, который в российских регионах, в частности и в Челябинской области, не отменён, может быть ещё больше усилен.

На фоне реальной угрозы коронавируса вакцинация от этой коварной болезни становится единственным способом победить пандемию.

– На сегодня другого пути действительно нет, – констатирует главный врач Кыштымской городской больницы имени А. П. Силаева Игорь Усков. – В истории медицины описано немало случаев, когда только вакцинация смогла уберечь мир от таких опасных инфекций, как корь, коклюш, оспа и другие. Сегодня перед миром стоит новая угроза – COVID-19. И победить его можно только с помощью вакцинации. Если игнорировать прививки и не заботиться о своём здоровье, мы ещё долго будем носить медицинские маски, а кто-то ещё и работать на удалёнке и терять в заработке. Кстати, я поддерживаю предложение губернатора Алексея Леонидовича Текслера о предоставлении выходного дня всем привившимся. После укола пациентам действительно лучше день отлежаться, поскольку могут наблюдаться слабость, небольшое повышение температуры тела и болезненность в месте укола. Поэтому рекомендация работодателям предоставить привитым сотрудникам один оплачиваемый выходной – это правильное решение, ведь в сравнении с возможной длительной нетрудоспособностью сотрудников это гораздо лучше. В коллективах вакцинацию нужно поощрять, как и любые другие профилактические мероприятия. Профилактика всегда проще, быстрее и экономически целесообразнее, чем болезнь.

Сегодня возле торгового комплекса «Радуга» в очередной раз работала мобильная выездная бригада вакцинации от коронавируса. Такого количества желающих поставить прививку не было, пожалуй, ещё ни разу за три недели работы такого мобильного пункта. Только за два часа вакцинацию прошли 39 человек. Причём, как отмечают медики, среди тех, кто пришёл на прививку, становится всё больше молодёжи.