В Кыштыме заразившихся COVID-19 становится меньше

4-01-2021, 14:54 Категория: Медицина

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В последние дни динамика по вновь выявленным случаям коронавирусной инфекции становится всё более обнадёживающей. Однако расслабляться ещё очень рано, поэтому не стоит терять бдительность. В регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности, в связи с которым необходимо соблюдать масочный режим в общественных местах и избегать контактов с заболевшими.

По данным на сегодняшнее утро, в инфекционном отделении Кыштымской городской больницы на стационарном лечении находятся 22 пациента с COVID-19. Ещё 66 кыштымцев лечатся от коронавируса амбулаторно.

Как сообщает официальный сайт Стопкоронавирус.РФ, коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник, 4 января, опустился до 0,92. Это минимум с 28 июня.

В трёх из 10 регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент поднялся выше единицы: в Воронежской и Ростовской областях (1,01), а также в Ханты-Мансийском автономном округе (1,03).

В остальных показатель равен или ниже этой отметки. Так, в Свердловской области он составил ровно 1, в Санкт-Петербурге и Красноярском крае - 0,99, в Нижегородской области - 0,98, в Московской - 0,95, в Архангельской - 0,8.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.