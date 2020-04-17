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В Кыштыме приостановлена вакцинация и диспансеризация населения

Сегодня, 09:51 Категория: Медицина
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Плановая вакцинация приостановлена по всей России. В настоящее время прививки ставятся только новорождённым. Такое решение в условиях пандемии коронавируса принято министерством здравоохранения России.

 

Как сообщил сайту «КР» главный врач Кыштымской центральной городской больницы Игорь Усков, в нашем городе тоже временно приостановлены и плановая вакцинация населения, и диспансеризация. Временно не работает центр здоровья, расположенный в диагностическом корпусе горбольницы.

 

– Всё это сделано для того, чтобы минимизировать пребывание здоровых людей в стенах больниц и поликлиник, – пояснил Игорь Геннадьевич.

 

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Теги: Россия Кыштым вакцинация диспансеризация

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