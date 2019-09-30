В поликлинике Кыштыма продолжится капитальный ремонт и появится новый лифт

Автор: КР от Вчера, 12:44 Категория: Медицина

Напомним, ранее в поликлинике № 1 на улице Освобождения Урала уже отремонтировали холл первого этажа, кровлю, больничные коридоры и некоторые кабинеты.

Капитальный ремонт в течение этой осени продолжится на четвёртом этаже здания. На время проведения работ специалисты временно будут принимать пациентов в других помещениях поликлиники.

Подрядчик определится до десятого октября. На ремонт выделено больше четырёх миллионов рублей из областного бюджета.

Кроме того, около двух с половиной миллионов рублей из областного бюджета направят на ремонт лифтовой шахты и замену лифта. Подрядчик определится 3 октября.