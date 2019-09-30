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В поликлинике Кыштыма продолжится капитальный ремонт и появится новый лифт

Автор: КР от Вчера, 12:44 Категория: Медицина

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Напомним, ранее в поликлинике № 1 на улице Освобождения Урала уже отремонтировали холл первого этажа, кровлю, больничные коридоры и некоторые кабинеты.

 

Капитальный ремонт в течение этой осени продолжится на четвёртом этаже здания. На время проведения работ специалисты временно будут принимать пациентов  в других помещениях поликлиники.

 

Подрядчик определится до десятого октября. На ремонт выделено больше четырёх миллионов рублей из областного бюджета.

 

Кроме того, около двух с половиной миллионов рублей из областного бюджета направят на ремонт лифтовой шахты и замену лифта. Подрядчик определится 3 октября. 


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