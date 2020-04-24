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В Кыштыме подготовят научно-проектную документацию по Белому дому

Сегодня, 15:13 Категория: Общество
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Информация об этом опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок. Аукцион завершится 26 мая.


На составление научно-проектной документации будет направлено около 19 миллионов рублей.


В плане – проведение широкого спектра работ, как по самому Белому дому, так и по заводской ограде на площади Карла Маркса и набережной у объекта культурного наследия федерального значения. В итоге в распоряжении администрации Кыштымского городского округа появится документ, согласно которому можно будет разработать план по реставрации Белого дома.

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Теги: Кыштым Белый дом реставрация памятника

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