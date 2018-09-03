» » В Кыштыме капитальный ремонт инфекционного отделения начнётся к концу октября

В Кыштыме капитальный ремонт инфекционного отделения начнётся к концу октября

Автор: КР от Сегодня, 12:50 Категория: Общество

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

Именно к этому времени определится подрядчик, который выполнит работы по капитальному ремонту здания. Инфекционное отделение в Кыштыме закрылось ещё летом этого года, пациентов отправляют в больницы Челябинска. 

– Затянулся процесс прохождения госэкспертизы, – сказал сайту «КР» заместитель главного врача по медицинской части центральной городской больницы Игорь Усков. – Теперь она получена, и как только определится подрядчик, начнутся работы по капитальному ремонту инфекционного отделения. 

Будет заменена сантехника, электрическая проводка, пройдёт ремонт систем отопления и вентиляции. Кроме того, проведут внутреннюю отделку помещений. 

На проведение капитального ремонта выделено восемь миллионов 973 тысячи 990 рублей. Сумма контракта в ходе торгов может изменится в меньшую сторону. 

При благоприятном стечении обстоятельств все работы будут завершены до конца года.


Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter