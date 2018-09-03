В Кыштыме капитальный ремонт инфекционного отделения начнётся к концу октября Автор: КР от Сегодня, 12:50 Категория: Общество 0 Именно к этому времени определится подрядчик, который выполнит работы по капитальному ремонту здания. Инфекционное отделение в Кыштыме закрылось ещё летом этого года, пациентов отправляют в больницы Челябинска. – Затянулся процесс прохождения госэкспертизы, – сказал сайту «КР» заместитель главного врача по медицинской части центральной городской больницы Игорь Усков. – Теперь она получена, и как только определится подрядчик, начнутся работы по капитальному ремонту инфекционного отделения. Будет заменена сантехника, электрическая проводка, пройдёт ремонт систем отопления и вентиляции. Кроме того, проведут внутреннюю отделку помещений. На проведение капитального ремонта выделено восемь миллионов 973 тысячи 990 рублей. Сумма контракта в ходе торгов может изменится в меньшую сторону. При благоприятном стечении обстоятельств все работы будут завершены до конца года. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить