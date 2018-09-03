В Кыштыме капитальный ремонт инфекционного отделения начнётся к концу октября

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Городская афиша

29 сентября 2018 года

Экскурсия в Свято-Троицкий храм. Сбор группы – у входа в парк усадьбы «Белый дом». Экскурсовод – Алексей Мелентьев.

10:00

29 сентября 2018 года

В СТЦ «Провинция» в посёлке Слюдорудник пройдёт областной туристический слёт. В нём могут принять участие все желающие. Запланированы командные состязания, прогулки на джипах с посещением окрестных достопримечательностей, пешие экскурсии к смотровым площадкам и старинным шахтам, к скале Крылья Дракона и на гору Тёплая.

11:00

30 сентября 2018 года

Краеведческая прогулка выходного дня «Кыштым в жизни Павла Михайловича Карпинского». Сбор группы – у чугунного фонтана в парке усадьбы «Белый дом». Экскурсовод – Ольга Сонина.

11:00

30 сентября 2018 года

В Доме культуры Металлургов пройдёт концерт «Пусть будет тёплой осень жизни». В программе: выступления вокальной группы «Добрая примета», детского ансамбля «Гусельки» и коллектива «Сорока» (г. Озёрск). После концерта состоится танцевальная программа под духовой оркестр. Вход свободный.

15:00

1 октября 2018 года

В развлекательном комплексе «Октябрь» (ул. Республики,1) к празднику «День пожилого человека» состоится показ фильма «Девчата». Телефон кассы РК «Октябрь»: 8-9000-900-980

15:30; 17:30

6 октября 2018 года

В Народном доме (ул.Театральная,2) состоится концерт Уральского духового оркестра – «По следам бременских музыкантов». Главный дирижёр – заслуженный артист России Игорь Ежов. Телефон кассы "Народного дома": 5-52-18

12:00

12 октября 2018 года

В Народном доме (ул.Театральная,2) пройдёт концерт ансамбля «Маэстро аккордеон» и солиста Челябинской государственной филармонии Рустама Зайченко. Телефон кассы "Народного дома": 5-52-18

18:00

12 октября 2018 года

Во Дворце культуры «Победа» пройдёт танцевально-развлекательная программа «Дискотека 80-х и 90-х». Телефон кассы ДК "Победа": 4-47-33

20:00