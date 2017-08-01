В Кыштыме отремонтируют детское и инфекционное отделения центральной городской больницы
Автор: КР от Вчера, 17:09 Категория: Медицина
Из бюджета Кыштымского городского округа на эти цели направлен один миллион рублей. Частичный ремонт детского отделения проводился и в прошлые годы. В нынешнем сезоне подрядная организация из Кыштыма ООО «Строитель Плюс» отремонтирует приёмный покой. На эти работы выделено 193 тысячи рублей. На первом этаже строители также осовременят два кабинета, заменят батареи, зальют полы, настелют линолеум, покрасят стены и потолок. Над входной группой отделения уже завершён ремонт кровли.
В настоящее время проводится закуп оборудование для детского отделения и поликлиники: кушетки, пеленаторы, стулья, лабораторные шкафы, весы электрические для грудничков, ростомеры. На эти цели уйдёт 154 тысячи рублей.
В здании детской поликлиники ООО «Авангард Сервис» из Челябинска отремонтирует центральный коридор. Также начались работы по частичному ремонту мягкой кровли на здании поликлиники № 1.
Значимым событием этого года станет ремонт инфекционного отделения. Из средств областного бюджета на эти мероприятия выделено 5,5 миллиона рублей. Капремонт затронет не только кабинеты и палаты, но и инженерные сети. Сейчас проводится подготовка к конкурсу по отбору подрядчиков.
Кроме того, планируется подготовить к зиме помещение фельдшерско-акушерского пункта в посёлке Слюдорудник.
Комментарии
Житель Кыштыма отсудил у магазина крупную сумму за дефектную мебель (Антон_Усков)
Добрый день. Хочу сказать, что Александр Олегович -не единственный, кто высуживал деньги у этой фирмы. Ещё я и Ушакова О.Е. это делали, а пиарят только Карнаухова. Хотя, Александр - молодец, но надо в >>>
Житель Кыштыма отсудил у магазина крупную сумму за дефектную мебель (uristalex)
89514724432 Карнаухов Александр Олегович не пойму только почему без согласования статью разместили? >>>
Житель Кыштыма отсудил у магазина крупную сумму за дефектную мебель (slesar)
Во молодец, подскажите что за адвокат, мне тоже нужно >>>
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Нет, не будет - они, видите ли, работали и заработали. И продолжают работать. Чего и "вам молодым" желаю - работать и зарабатывать. >>>
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Бог не фраер, он всё видит >>>
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