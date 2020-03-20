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В Кыштыме проведут текущий ремонт улично-дорожной сети

Сегодня, 13:50 Категория: Общество
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На эти цели из бюджета Кыштымского городского округа было выделено три с половиной миллиона рублей. Однако в ходе проведения электронного аукциона, победителем которого стала кыштымская компания ООО «Дороги», цена контракта была снижена до двух миллионов 782 тысяч 500 рублей.

 

Работы по ремонту дорог в нашем округе будут выполнены в соответствии с наряд-заданием, выданным управлением городского хозяйства.

 

– Улицы, на которых пройдёт ремонт дорожной сети пока утверждаются, – сказала сайту «КР» начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта Татьяна Мелентьева. – Это связано с тем, что приходится вносить коррективы после зимы. На дорогах появились новые ямы.

 

Все работы, начало которых в управлении городского хозяйства затруднились пока назвать, должны быть выполнены до 15 июня 2020 года. Гарантия на них составит три года.

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Теги: Кыштым ремонт дорог ООО Дороги ямы на дорогах

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