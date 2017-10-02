Жителей Кыштыма приглашают в торговый центр на прививку от гриппа

Автор: КР от Сегодня, 11:21 Категория: Медицина

В предстоящую пятницу, 27 октября, с 15 до 18 часов в Кыштыме пройдёт массовая вакцинация от гриппа. «Прививочным кабинетом» станет торговый комплекс «Радуга», расположенный возле здания ГИБДД на улице К. Либкнехта.

По данным территориального управления Роспотребнадзора, в этом году вакцинации подлежат 16 107 кыштымцев, в том числе 10 685 взрослых и 5422 ребёнка. От вируса гриппа себя уже защитили около 50 процентов взрослого населения и 44 процента школьников.

Бесплатную прививку от гриппа можно поставить в рабочие дни в городской поликлинике. Однако в округе решили провести ещё и массовую акцию. Это связано с тем, что работники предприятий и организаций не всегда могут найти время, чтобы прийти к врачу.

– В прошлом году мы впервые провели такую акцию и получили положительные отзывы от жителей нашего города, – говорит начальник управления по работе с общественными организациями и молодёжью Марина Трегубова. – В торговом комплексе желающих привиться обязательно осмотрит врач, а для проведения вакцинации будут созданы необходимые условия.