В Кыштыме начинает работу новая телефонная служба записи на вакцинацию от коронавируса

Сегодня, 09:27 Категория: Медицина

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Инициатива её создания принадлежит членам Общественной палаты Кыштымского городского округа совместно с городской больницей имени А. П. Силаева.

– Мы будем отвечать на звонки и записывать кыштымцев на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, – сказал сайту «КР» член Общественной палаты Николай Струбовщиков. – Это позволит хотя бы немного разгрузить медицинских работников.

Записаться на прививку можно по номеру 8-919-356-15-51 с 9 до 19 часов ежедневно, включая выходные. Линия начнёт работу с завтрашнего дня, 9 апреля. По мере поступления вакцины в наш город, с этого же номера вам перезвонят и проинформируют о дне и времени, когда нужно будет посетить прививочный кабинет городской поликлиники.

По данным Кыштымской городской больницы, на сегодняшний день от ковида привиты уже почти полторы тысячи жителей округа.