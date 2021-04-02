В Кыштыме радиозаводчане прошли вакцинацию от коронавируса практически без отрыва от работы

Сегодня, 11:38 Категория: Медицина

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На радиозаводе для медпункта предприятия приобрели специальные морозильные камеры, чтобы хранить вакцину от коронавируса, не нарушая холодовую цепь. Так, в минувший вторник прививки поставили 85 работников завода, в среду – ещё 75.

Вакцинацию проводят мобильные бригады горбольницы. По наблюдениям медиков, люди после прививки чувствуют себя хорошо, с жалобами на какие-либо серьёзные осложнения никто не обращался.

– Чтобы остановить распространение коронавируса, очень важно пройти вакцинацию, – говорит главный врач Кыштымской городской больницы Игорь Усков. – На 31 марта в округе было привито уже около полутора тысяч человек.

Люди пенсионного возраста нуждаются в особом внимании, в том числе и со стороны медицины. По словам Игоря Геннадьевича, с недавнего времени все граждане старше 60 лет с подтверждённым диагнозом COVID-19 подлежат обязательной госпитализации. Причём, независимо от того, в какой форме протекает болезнь. Так что все кыштымцы в возрасте 60+, заражённые новой коронавирусной инфекцией, сегодня проходят лечение в инфекционном отделении больницы, которое по-прежнему функционирует как ковидная база.

По данным на среду, 31 марта, в стационаре инфекционного отделения находилось 38 пациентов, из них десять кыштымцев, по двенадцать – жители Верхнего Уфалея и Каслей, четверо – нязепетровцы. На амбулаторном лечении на утро среды было десять жителей Кыштымского городского округа. Как и раньше, все они обеспечены бесплатными лекарствами от коронавируса.

Напоминаем, записаться на прививку можно в режиме онлайн в любое удобное время на портале госуслуг или позвонив в поликлинику по месту жительства.

В 2021 году в Челябинской области планируют привить от коронавирусной инфекции более 1,6 миллиона жителей – это 60 процентов от взрослого населения региона. Именно такого количества достаточно, чтобы сформировался так называемый коллективный иммунитет. Без него, уверены эксперты, бороться с пандемией придётся ещё очень долго.