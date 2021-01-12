На прививку от коронавируса скоро можно будет записаться на портале госуслуг

Вчера, 09:12 Категория: Медицина

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Южноуральцы, желающие поставить вакцину от новой коронавирусной инфекции, смогут записаться на прививку через портал госуслуг. Такая возможность появится с 1 февраля 2021 года.

– Это будет возможно благодаря тому, что появится единый сервис для записи на вакцинацию. Его разрабатывает министерство здравоохранения Российской Федерации, – уточнила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Записаться на вакцинацию через госуслуги смогут не только те, кто находится в группе риска, но и все желающие.

В Кыштымском городском округе на сегодняшний день вакцинацию прошли пока только несколько представителей так называемых групп риска – 20 медработников и 10 педагогов. По словам руководства кыштымской горбольницы, количество привитых от коронавируса будет увеличиваться при регулярном поступлении вакцины в наш город.

Напомним, до конца февраля в Челябинскую область поступит 151 тысяча доз вакцины от COVID-19.