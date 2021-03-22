В Кыштыме ожидают очередную поставку партии вакцины от новой коронавирусной инфекции

Вчера, 13:25 Категория: Медицина

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Сегодня в редакцию «Кыштымского рабочего» обратился житель нашего города – 60-летний Николай Г. Он возмущён тем, что в кыштымской больнице имени А. П. Силаева закончилась вакцина от коронавируса.

– Я работаю вахтовым методом в Новом Уренгое, – говорит кыштымец. – Теперь смогу вернуться к работе только имея на руках справку о прохождении вакцинации от коронавируса. Вчера обратился в городскую поликлинику. Выстоял очередь в регистратуре за амбулаторной карточкой, а уже в прививочном кабинете выяснилось, что «Спутник V» закончился. Перезаписался на прививку на сегодняшний день, позвонил в поликлинику, а вакцины так ещё и нет.

По словам главного врача больницы Игоря Ускова, на этой неделе ожидается поставка очередной партии вакцины, однако пока неизвестно, в каком количестве и когда именно она будет доставлена в наш город.

Между тем, вчера Челябинская область получила семь тысяч доз препарата «Спутник V». Уже началась поставка вакцины в муниципалитеты региона. В течение десяти дней на Южный Урал доставят ещё более 60 доз вакцины.