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Челябинская область получила первую партию вакцины от коронавируса. Часть её поступит и в Кыштым

Сегодня, 08:45 Категория: Медицина
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Началась поставка вакцины от коронавируса в регионы. Челябинская область получила первую партию – 1000 доз.

 

Вакцина с соблюдением всех обязательных условий хранения размещена на Областном аптечном складе. После  оформления документов в понедельник, 7 декабря,  вакцину начнут развозить по муниципальным образованиям.

 

Как сообщил сегодня сайту «КР» главный врач Кыштымской городской больницы Игорь Усков, часть вакцины должна поступить и в наш город. Первыми будут привиты медицинские работники. В ближайшее время в кыштымскую больницу должно поступить 30 доз препарата.

 

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер анонсировал поставку 3000 доз вакцины и заявил, что в первую очередь прививаться будут южноуральцы из группы риска. Речь идёт о медицинских и социальных работниках, педагогах школ, вузов и ссузов, сотрудниках полиции.

 

Ещё 2000 доз вакцины поступят в регион в ближайшее время.

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Теги: Челябинская область коронавирус вакцинация Кыштым медработники прививки

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