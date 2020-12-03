Челябинская область получила первую партию вакцины от коронавируса. Часть её поступит и в Кыштым
Сегодня, 08:45 Категория: Медицина
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Началась поставка вакцины от коронавируса в регионы. Челябинская область получила первую партию – 1000 доз.
Вакцина с соблюдением всех обязательных условий хранения размещена на Областном аптечном складе. После оформления документов в понедельник, 7 декабря, вакцину начнут развозить по муниципальным образованиям.
Как сообщил сегодня сайту «КР» главный врач Кыштымской городской больницы Игорь Усков, часть вакцины должна поступить и в наш город. Первыми будут привиты медицинские работники. В ближайшее время в кыштымскую больницу должно поступить 30 доз препарата.
Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер анонсировал поставку 3000 доз вакцины и заявил, что в первую очередь прививаться будут южноуральцы из группы риска. Речь идёт о медицинских и социальных работниках, педагогах школ, вузов и ссузов, сотрудниках полиции.
Ещё 2000 доз вакцины поступят в регион в ближайшее время.