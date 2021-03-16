Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Кыштымские медики отмечены премией губернатора за вклад в борьбу с коронавирусом

Вчера, 13:47 Категория: Медицина
369
0

В правительстве Челябинской области премией губернатора отмечены сто медицинских работников Южного Урала. Признание от главы региона Алексея Текслера они получили за вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией.

 

– Низкий поклон за ту работу, которую вы ведёте! сказала, обращаясь к героям дня, первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. – Когда был пик эпидемии, были тяжелейшие времена, мы учились жить в этих условиях, менялись методические рекомендации, подходы к лечению, сегодня они уже десятые, и они постоянно совершенствуются. Это колоссальная нагрузка.

 

В числе награждённых – и два работника Кыштымской городской больницы имени А. П. Силаева. Премией отмечены главная медсестра горбольницы Лариса Позднякова и заведующий отделением гемодиализа, анестезиолог-реаниматолог Зайырджан Янгибаев.

                  

По данным кыштымской горбольницы на вчерашний день, в инфекционном отделении лечение от коронавируса проходят 36 пациентов, из них 14 – жители нашего города. Ещё 17 кыштымцев находятся на амбулаторном лечении.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым Челябинская область губернатор Ирина Гехт медики борьба с ковид

Похожие публикации:

Кыштымские медики отмечены почётной грамотой и благодарностями президента России за вклад в борьбу с коронавирусом

Заместитель губарнатора Челябинской области Ирина Гехт назвала число свободных коек в регионе для больных коронавирусом

В Челябинской области снижается число госпитализаций среди заражённых коронавирусом

В Челябинской области учредили премию за борьбу с COVID-19

Губернатор Борис Дубровский провёл торжественный приём лучших медицинских работников Челябинской области

Комментарии:

Добавить