Кыштымские медики отмечены премией губернатора за вклад в борьбу с коронавирусом

Вчера, 13:47 Категория: Медицина

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В правительстве Челябинской области премией губернатора отмечены сто медицинских работников Южного Урала. Признание от главы региона Алексея Текслера они получили за вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией.

– Низкий поклон за ту работу, которую вы ведёте! – сказала, обращаясь к героям дня, первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. – Когда был пик эпидемии, были тяжелейшие времена, мы учились жить в этих условиях, менялись методические рекомендации, подходы к лечению, сегодня они уже десятые, и они постоянно совершенствуются. Это колоссальная нагрузка.

В числе награждённых – и два работника Кыштымской городской больницы имени А. П. Силаева. Премией отмечены главная медсестра горбольницы Лариса Позднякова и заведующий отделением гемодиализа, анестезиолог-реаниматолог Зайырджан Янгибаев.

По данным кыштымской горбольницы на вчерашний день, в инфекционном отделении лечение от коронавируса проходят 36 пациентов, из них 14 – жители нашего города. Ещё 17 кыштымцев находятся на амбулаторном лечении.