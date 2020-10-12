В Челябинской области снижается число госпитализаций среди заражённых коронавирусом

Вчера, 18:43 Категория: Медицина

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Такая тенденция наблюдается на протяжении последних нескольких дней. Об этом сегодня на пресс-конференции по теме распространения коронавируса в Челябинской области сообщила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Медики и власти надеются, что такая тенденция в регионе продолжится. Но сейчас многое зависит и от самих южноуральцев. Чтобы не допустить роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и не усугубить и без того непростую ситуацию, важно соблюдать масочный режим в общественных местах, а при первых признаках недомогания незамедлительно обращаться к врачу.

В Кыштымском округе также наметилась тенденция к снижения числа госпитализированных. Как сообщил сегодня сайту «КР» главный врач Кыштымской городской больницы Игорь Усков, особенно напряжённой для кыштымских медиков выдалась прошлая неделя. В госпитальной базе, развёрнутой в инфекционном отделении горбольницы, пришлось даже установить дополнительные койки. И если в начале прошлой недели число госпитализированных в сутки доходило до семи-восьми человек, то в последние три дня – не более трёх человек.