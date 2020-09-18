В Челябинской области учредили премию за борьбу с COVID-19

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Премия губернатора Челябинской области в 2020 году будет вручаться медицинским работникам областных государственных и муниципальных медицинских организаций за лечение граждан, заболевших COVID-19, а также за значительный вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией.

Как сообщается на сайте 1obl.ru, награду получат в этом году 100 медицинских работников. Размер премии составляет 50 тысяч рублей. Выдвигают кандидатов на соискание премии учреждения здравоохранения, при этом учитывается достижения кандидата в борьбе с коронавирусом, в том числе время, которое медик проработал в «красной зоне», количество ковид-пациентов, которым была оказана помощь.