Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Кыштымские медики отмечены почётной грамотой и благодарностями президента России за вклад в борьбу с коронавирусом

Сегодня, 14:25 Категория: Медицина
759
0

Завтра губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручит государственные награды специалистам сферы здравоохранения.

      

За вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19), самоотверженность и  высокий профессионализм, проявленный при исполнении врачебного долга будут награждены медсёстры и врачи южноуральских больниц. В списке – и кыштымские медики.

 

Почётной грамоты президента Российской Федерации удостоена врач-инфекционист, бывшая заведующая инфекционным отделением Кыштымской центральной городской больницы Илона Мыларщикова. К огромному сожалению, неделю назад Илона Фёдоровна ушла на заслуженный отдых. Работе в нашей больнице она отдала более тридцати лет жизни.

 

Благодарностью президента за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19), самоотверженность и  высокий профессионализм, проявленный при исполнении врачебного долга, отмечены также старшая медсестра городской больницы имени А. П. Силаева Наталия Мыларщикова и главный врач Игорь Усков.

Поделиться публикацией

Теги: Челябинская область губернатор Алексей Текслер Кыштым медицина коронавирус президент Владимир Путин награды

Похожие публикации:

Двое работников Кыштымского медеэлектролитного завода удостоились почётного звания «Заслуженный металлург РФ»

В Челябинской области учредили премию за борьбу с COVID-19

Медработники из Кыштыма награждены грамотами и благодарностями от имени президента России

Жителей Кыштыма приглашают в торговые центры на вакцинацию от гриппа

В Кыштыме врач-инфекционист городской больницы ответит по телефону на вопросы о ВИЧ

Комментарии:

Добавить