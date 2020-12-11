Кыштымские медики отмечены почётной грамотой и благодарностями президента России за вклад в борьбу с коронавирусом

Сегодня, 14:25 Категория: Медицина

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Завтра губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручит государственные награды специалистам сферы здравоохранения.

За вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19), самоотверженность и высокий профессионализм, проявленный при исполнении врачебного долга будут награждены медсёстры и врачи южноуральских больниц. В списке – и кыштымские медики.

Почётной грамоты президента Российской Федерации удостоена врач-инфекционист, бывшая заведующая инфекционным отделением Кыштымской центральной городской больницы Илона Мыларщикова. К огромному сожалению, неделю назад Илона Фёдоровна ушла на заслуженный отдых. Работе в нашей больнице она отдала более тридцати лет жизни.

Благодарностью президента за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19), самоотверженность и высокий профессионализм, проявленный при исполнении врачебного долга, отмечены также старшая медсестра городской больницы имени А. П. Силаева Наталия Мыларщикова и главный врач Игорь Усков.