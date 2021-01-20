Южноуральцам не будут выдавать «ковидные» паспорта

Сегодня, 09:06 Категория: Медицина

145

0

Сегодня многих волнует вопрос: будут ли людям, прошедшим вакцинацию от COVID-19, выдавать письменное подтверждение этого факта?

Этот вопрос обсуждался на областном совещании губернатора Челябинской области с главами муниципалитетов, которое прошло вчера в режиме видеоконференции. Глава региона отметил, что на Южном Урале не планируют вводить «знаки отличия» для тех, кто поставил прививку от коронавируса.

– Обращаю внимание, что на уровне области мы такую возможность не рассматриваем, делить людей по наличию антител в крови мы не будем. При этом вакцинация и создание широкой доступности вакцины – это основной приоритет, на котором мы сосредоточим наши усилия, в том числе на разъяснительной и организационной работе по вакцинации. Главная цель – это ускоренное формирование массового иммунитета к коронавирусу, как следствие снижение уровня заболеваемости, госпитализации, а значит, и возможность поэтапного снятия ограничений, – подчеркнул Алексей Текслер.

Снижать уровень заболеваемости коронавирусом в регионе планируют за счёт формирования массового иммунитета. Когда количество заболевших и госпитализированных с COVID-19 начнёт снижаться, можно будет говорить о поэтапном снятии ограничений.