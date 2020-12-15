В Челябинской области ужесточать ограничения из-за коронавируса не планируется

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на совещании с главами муниципалитетов охарактеризовал эпидемиологическую ситуацию в области и подчеркнул, что введение дополнительных ограничений не планируется.



– Эпидситуация в регионе остаётся стабильной, – сказал Алексей Леонидович. – Наши усилия, в первую очередь в сфере здравоохранения, дают результат. Также работают и ограничительные меры. Поэтому оснований усиливать ограничения у нас пока нет. Мы это не планируем делать. Основная задача сегодня – это сосредоточиться на соблюдении тех правил, которые уже существуют. Впереди новогодние праздники. И крайне важно, коллеги, я в первую очередь обращаю внимание глав муниципалитетов, продолжить контроль за выполнением требований Роспотребнадзора, всех мер предосторожности и ограничений, которые действуют в нашем регионе.

За последние сутки в Челябинской области провели около шести тысяч ИФА- и ПЦР-тестов на коронавирус. Официально подтверждены еще 310 случаев заражения, в том числе у двоих школьников. Всего с начала пандемии новая инфекция обнаружена у 31 тысячи 789 южноуральцев.

Накануне выписаны 288 пациентов, на лечении остаются 10 тысяч 484 человека.