Челябинская область ждёт партию вакцины от корнавируса

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Массовая вакцинация южноуральцев от коронавируса может начаться уже на следующей неделе – после 7 декабря. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

– Президент Владимир Путин объявил о начале массовой вакцинации россиян со следующей недели. Отгрузка вакцины, видимо, пойдёт сразу во все регионы, как это было с первой партией в количестве 42 доз. На этот раз Челябинская область подписала соглашение с Минздравом РФ о поставке трёх тысяч доз. Но мы надеемся, что будет больше. И мы готовы принять большее количество вакцины, – заявила Ирина Гехт.

В декабре прививку от коронавируса смогут поставить представители так называемых групп риска. Речь идёт о медицинских и социальных работниках, педагогах и полицейских.

По словам Ирины Альфредовны, Россия приступает к интенсивной промышленной наработке вакцины. И, вероятно, уже в январе препарат будет станет доступен для всех желающих.