В Кыштыме первыми от коронавируса прививаются медики и педагоги

12-01-2021, 16:23 Категория: Медицина

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До конца февраля Челябинская область должна получить 151 тысячу единиц вакцины от коронавируса. Соответствующие договорённости были достигнуты правительством области с федеральным минздравом.

В настоящий момент идёт подготовка к масштабной прививочной кампании. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил задачу продолжить вакцинацию групп риска: медицинских и социальных работников; учителей школ; преподавателей вузов и ссузов; сотрудников полиции. Также начинается работа с лицами старше 65 лет, имеющими хронические заболевания.

Кроме того, вакцинация начнётся на крупных предприятиях и в образовательных организациях. Также, по поручению губернатора, часть от запланированного объёма поступит в медицинские организации области для вакцинации по желанию жителей.

Напомним, ранее в Челябинскую область поступило 6400 доз вакцины.

По данным Кыштымской городской больницы, на сегодняшний день в нашем городе от коронавируса привились уже 20 кыштымских медиков и десять педагогических работников.