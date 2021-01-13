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В Кыштыме продолжится массовое тестирование на коронавирус

Сегодня, 15:10 Категория: Медицина
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В новогодние праздники в торговом комплексе «Квартал» было организовано тестирование на коронавирус. Сделать ПЦР-тест могли все желающие – нужен был только паспорт. За неделю обследование прошли 192 человека.

 

Результаты люди узнавали по номеру телефона, который им давали на месте сдачи теста. У некоторых результат оказался положительным.

 

Массовое тестирование решено продолжить до конца января. По субботам и воскресеньям медработники будут ждать кыштымцев в торговом комплексе «Квартал» в микрорайоне Нижнего Кыштыма с 9 до 11 часов утра.

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Теги: Кыштым коронавирус ПЦР тест

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