В Кыштыме женщина с грудным ребёнком украла продукты из магазина

Автор: КР от Вчера, 15:49 Категория: Происшествия

Фото предоставлено пресс-службой межмуниципального отдела МВД России "Кыштымский"

Кража произошла в магазине «Пятёрочка», который находится в торговом комплексе «Квартал» в районе Нижнего Кыштыма. Женщина с коляской и грудным ребёнком на руках взяла продукты, но пронесла их мимо кассы.

– Она набрала в корзину колбасу, кофе, шампунь, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Сумма ущерба составила 3080 рублей.

Теперь устанавливается личность подозреваемой, поскольку в магазине она попала в объектив камеры видеонаблюдения.

Сотрудники полиции обращаются с просьбой сообщить какую-либо информацию о подозреваемой по телефонам дежурной части: 8 (351-51) 4-46-61 или 02.